V zadnjih dneh se med ljudmi kar vrstijo ugibanja o tem, ali bo letošnji božič bel ali zelen. Vremenoslovci so pri napovedih še previdni, saj so te še negotove, so pa z Agencije RS za okolje (Arso) v petek sporočili, da je precej bolj verjetno, da bodo prazniki zeleni in tudi precej mokri.

V začetku prihodnjega tedna se bo najprej v višinah izraziteje ohladilo, po nižinah pa ohladitev ne bo tako izrazita. V drugi polovici tedna pa nas čaka nekaj drugega. Večji del južne polovice Evrope bo namreč v topli zračni masi. Obsežen ciklon bo najverjetneje zahodno od naših krajev, naši kraji pa bodo dalj časa pod vplivom toplih južnih in jugozahodnih vetrov.

Vseeno pa še vedno obstaja nekaj scenarijev, po katerih bi tudi nižine prejele nekaj snega, a je verjetnost, da se bo to zgodilo, le okoli deset odstotkov. Zelo verjetno pa bo snežilo v Alpah, a je trenutno še negotovo, kako visoko bo meja sneženja, so sporočili z agencije za okolje.

Na Arsu so minuli teden pripravili tudi pregled belih in zelenih božičev od leta 1961 za nekatere lokacije po Sloveniji. Pri tem so upoštevali vsaj dva centimetra debelo snežno odejo, izmerjeno na glavnih meteoroloških postajah, pri čemer pa so meritve reprezentativne tudi za širšo okolico teh postaj.

Tako je bilo na Kredarici v letih od 1961 dalje, pričakovano, največ belih božičev, edini zeleni božič je bil tam pred šestimi leti. V Ratečah je bilo v zadnjih 60 letih le devet zelenih božičev, a od tega pet v zadnjem desetletju. V Slovenj Gradcu je bilo v zadnjih 60 letih skoraj pol božičev belih, a v zadnjem desetletju je bil takšen samo eden, in sicer leta 2011.