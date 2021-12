Novinec Bones Hyland je v olimpijskem mestu iz leta 1996 dosegel rekord kariere, 24 točk je zmogel kot rezervni igralec, Monte Morris je dodal 21 točk za Denver, Jeff Green in Nikola Jokić pa 20, slednji je imel še deset skokov.

Nuggets so zabeležili najvišjo zmago v sezoni, prevlado so prevzeli v drugi četrtini, ki so jo dobili s 43:28. Za Hawks, ki so dobili pet tekem v gosteh zapored, a doživeli šesti poraz v nizu doma, je Trae Young zbral 34 točk in 10 podaj, John Collins pa 20 točk in 10 skokov.