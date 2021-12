Nazdravljala za rojstni dan Ptujski policisti so vajeni vsega hudega, sploh februarja okoli pusta. Manjkrat pa sredi dneva naletijo na tako zelo pijane osebke za volanom, da jih morajo pridržati do streznitve. Pred nekaj dnevi so malo po 13. uri ustavili zelo opito 29-let nico, ki pa se z rezultatom alkotesta enostavno ni strinjala, zato so jo poslali na pregled k zdravniku. Druženja z alkoho lom pred policisti sicer ni skrivala. Zaupala jim je, da se je na pila, ker ima rojstni dan. Malo kot izgovor ali v opravičilo? V PU Maribor so v poročilo o dogodku zapisali, da ni prav nič narobe, če je (očitno večkrat) nazdravila svojemu prazniku, nedopustno pa je, da je v takem stanju sedla za volan. Tokrat je, dodajamo mi, imela več sreče kot pameti. Policisti so šalj ivo navrgli še, da si voznica s tem ravnanjem nikakor ne bi prislužila vstopnice za koncert policijskega orkestra (akcija za voznike, ki so napihali 0,0 je že zaključena), a mladenka po streznitvi domov vendarle ni odšla praznih rok. S seboj je od nesla obdolžilni predlog.

Ni, da ni… Mnogo več dela pa je policistom naložil 34-letnik na Goriš kem, ko mu je v nekaj minutah uspelo storiti skoraj vse pre krške po spisku. V ponedeljek zvečer so ga najprej skušali na hitri cesti pred Volčjo Drago z lučmi in sireno ustaviti, a se ni dal. Še bolj je pritisnil na plin, zapeljal na regionalno cesto in naprej divjal po njej. V begu pred policisti je storil več prekr škov, obenem ni upošteval njihovih ukazov, naj ustavi. Dirka se je zanj končala šele na gozdni poti, ko se je z avtom vko pal v blato. A tudi to ga ni povsem ustavilo, saj je pred poli cisti bežal še peš. Daleč ni prišel, ker so ga ti kmalu dohiteli in ga s telesno silo in lisicami prisilili k umiritvi. Gospodič se je še naprej zelo grdo vedel do mož postave, jih žalil, zavrnil hitri test na droge, pa tudi pregled pri zdravniku. Pri njem so sicer našli tudi delce zelene posušene rastline, za katero su mijo, da je konoplja.

Sodelavcu ukradel pulover Tudi brez kuhanega vina na sejemskih stojnicah je vesel de cember lahko prav lep. Praznično vzdušje naredijo sneg, vonj po cimetu, z lučkami okrašene ulice, pa tudi božični pulover ji. Saj veste, tisti z rdečim cingljajočim Rudolfovim nosom na sredi prsi ali izvezenim napol golim Božičkom. Puloverji pa so kdaj lahko tudi stvar policijske obravnave. Pa ne zato, ker bi bili tako zelo grdi, da bi za tako slab okus moral nekdo odgo varjati. V podjetju v Domžalah so svoje zaposlene obdarili prav s puloverji. Zapletlo se je, ko ga je en sodelavec ukradel drugemu. Zakaj? Ne vemo. Policisti so sicer napisali zapisnik, pulover pa vrnili oškodovancu. Proti božiču nastrojenega mo žakarja, ki se očitno zgleduje po godrnjavem Grinchu, pa bodo ovadili.

Zasegli božične okraske Božič je praznik miru, razumevanja, skupnosti, novega upa nja. Predstavlja nekaj dobrega, torej nasprotje zla. Zato ni kakor ne gre z roko v roki z nacizmom. A prav na take, z nacističnimi simboli okrašene božične okraske so na domu in v delavnici 39-letnega Nemca naleteli policisti. Kar osem ur so pregledovali njegovo imetje, s seboj pa odnesli več kot sto predmetov, med drugim skodelice, doprsne kipe, okraske za drevo, izrezljane svečnike v obliki obokov… Preiskovati so ga začeli zaradi širjenja nezakonite propa gande, še od prej pa ga imajo na sumu zaradi kršenja zako nodaje o orožju, prejemanja ukradenih izdelkov in ponare janja dokumentov.