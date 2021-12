Z lažmi in diskreditacijami nad sodišča, ki jih obiskuje Janša

V obdobju enega meseca so mediji blizu SDS sproducirali tri afere v sodstvu, ki so se izkazale za trhle oziroma lažne. Prav vse tri so se nanašale na sodišča, s katerimi se srečuje predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša.