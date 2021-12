»Naj bo to vaša svobodna, a odgovorna odločitev,« je pozval in spomnil na dneve cepljenja, ki se začnejo jutri. V pismu ugotavlja, da pandemija covida-19, ki nas je vse prizadela, traja predolgo, in poudarja: »Pred nami je praznični čas, ki ga drugič zapored pričakujemo tudi z dvomi in nelagodjem.«

To je pa res, dvomov je ogromno in nelagodje med državljani še nikoli ni bilo bolj prisotno. Morda bi pismo celo doseglo svoj namen, če bi premier državljane nagovoril na začetku pandemije ali pa vsaj takrat, ko so v Slovenijo prišla cepiva. Zdaj pa njegova sicer presenetljivo vljudna vsebina pri večini prejemnikov še poglablja nelagodje. Radi bi Janševo gesto ocenili s krilatico »malo pozno, toda od srca«, vendar zdaj, ko so volitve vse bližje, zveni bolj v slogu »klic vpijočega v puščavi«.