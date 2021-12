Leta 2018 sta z Jennifer Garner sklenila, da je po 13 letih vseeno čas za ločitev. »Razšla sva se kot prijatelja. Dala sva vse od sebe. Sva imela napete trenutke? Sva imela spore zaradi skrbništva? So bile stvari za naju težke? Seveda, ampak sva se vedno spoštovala,« je med drugim dejal in dodal, da je vedel, da je ona dobra mama, tako kot je upal, da ona ve, da je on dober oče. Otroci, dve hčerki in sin, so danes stari 9, 12 in 16 let, prav oni pa so bili ključni za to, da je Affleck nehal piti, saj je njegov alkoholizem vplival tudi nanje. »Dan, ko sem nehal piti, je bil najtežji v mojem življenju,« je priznal Affleck in prisegel, da si od takrat, ko je nehal piti, alkohola ni zaželel niti enkrat. Zdaj je tako srečno ločen in srečno na novo zaljubljen v svojo staro ljubezen, pevko in igralko Jennifer Lopez, s katero sta bila v zvezi že pred 20 leti.