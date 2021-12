Ilić je v svoj bran na youtubu objavil video, v katerem govori o svojem odnosu z Đukićevo: »Vsi pišejo, da sem morilec, da sem kriv za smrt otroka, ker sva imela dramo. Vsi so s prstom takoj pokazali name. Prepirala sva se, a je bilo to pred dvema letoma. Seveda se ni počutila dobro in so jo sovražili, ker sem jo izpostavil, a se je vse to končalo. Ona je šla prek tega in pozabila na vse ter naprej snemala videe. Želim, da ljudje vedo, da sva se razšla kot prijatelja.«

Baka Prase je eden najuspešnejših vplivnežev v naši regiji. Na svojem kanalu na youtubu, kjer ima skoraj dva milijona naročnikov, pogosto objavlja kontroverzne vsebine, kot je na primer udarjanje svojega dekleta po goli zadnjici, podobne vsebine so tudi del njegovega profila na instagramu. Z družbenimi omrežji zasluži več kot 150.000 evrov na leto, svoj prvi video na youtubu pa je objavil pred petimi leti. Najprej je snemal videe, povezane z videoigro League of Legends, pozneje pa je ugotovil, da se mu veliko bolj obrestujejo spori in napadanje drugih.