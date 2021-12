»Vsakič ko se odpravim na testno vožnjo, se inženirji primejo za glavo, ker vejo, da se bom vrnil s seznamom 50 stvari, za katere mislim, da jih je treba izboljšati. Avto želim testirati veliko bolj ekstremno kot kateri koli kupec, ker želim začutiti, ali je treba še kaj popraviti,« je Rimac pojasnil novinarki in malo več povedal tudi o gradnji 200 milijonov evrov vrednega kampusa v Kerestincu, ki bo leta 2023 postal novi sedež podjetja Rimac Automobili. »Pred osmimi leti sem se vozil s kolesom in naletel na grad. Uau, kako lep grad, sem si rekel, zakaj ga nihče ne uporablja? Takrat nas je bilo deset, zdaj pa načrtujemo kampus za 2500 ljudi. Vsi so mi govorili, da je nemogoče ustvariti avto na Hrvaškem, ker nimamo avtomobilske industrije, in nisem mogel zaposliti nikogar, ki je prej delal vsaj nekaj podobnega temu, kar sem poskušal narediti jaz. A tu je nekaj patriotskega, to postavljanje Hrvaške na zemljevid – da se visoka tehnologija lahko odvija na vsakem kraju in da lahko globalno konkuriramo od tu, kjer nihče ne bi niti pomislil, da bi se lahko izdelovali najboljši električni avtomobili na svetu.«