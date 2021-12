Kim Kardashian bližje odvetniškemu poklicu

Kim Kardashian je svetu sporočila, da je opravila pravosodni izpit prve stopnje in s tem storila prvega od dveh velikih korakov na poti, da postane odvetnica. Najbolj znani predstavnici zvezdniško-podjetniške družine Kardashian je to uspelo šele v četrtem poskusu, svoje veselje pa je delila tudi na instagramu, kjer je ob fotografiji, posneti pred ogledalom, zapisala: »Ko se gledam v ogledalu, sem zares ponosna na žensko, ki me gleda nazaj v odsevu. Za vse, ki ne vedo za moje potovanje na pravni šoli, naj povem, da ni bilo lahko in mi to ni bilo podarjeno.«