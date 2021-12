»Danes se ne morem zagovarjati, ker se slabo počutim, gre mi na bruhanje. Že ponoči mi je bilo slabo in skoraj nisem spal,« je včeraj sodnici Marjani Topolovec Dolinšek potožil Andrej Vrščaj. Na ponovljenem sojenju bi se moral zagovarjati zaradi obtožbe, da je na zahrbten način umoril Vinka Pekliča in hudo poškodoval svojo mamo Nežo Vrščaj. Toda zaradi slabega počutja so ga nato odpeljali na pregled v zdravstveni dom, kjer je zdravnik ocenil, da sojenja ni sposoben spremljati. Tako so nadaljevanje preložili na januar.

Čemu so višji sodniki sploh razveljavili marčevsko prvostopenjsko sodbo, po kateri je bil Vrščaj obsojen na 23 let in pet mesecev zapora, in zadevo vrnili v ponovno sojenje, je pojasnila nova zagovornica po uradni dolžnosti Maksimiljana Kincl Mlakar. »Višji sodniki so menili, da bi moralo prvostopenjsko sodišče bolje razjasniti nekatera dejstva, zlasti očitek, da je obdolženi dejanje storil na zahrbten način in v hudi jezi,« je dejala. Da bi ga zagrešil tako, kot mu očita obtožnica, naj bi zanikal tudi obdolženi, ki včeraj, kot rečeno, še ni prišel do besede. Odvetnica je tudi razkrila, da bo ugovarjala dozdajšnji kvalifikaciji kaznivega dejanja, saj naj bi Vrščaj po njenem zagrešil kvečjemu uboj (za katerega je zagrožena kazen do 15 let zapora), ne pa umor (zagroženih je najmanj 15 let).