V prvi polfinalni tekmi zaključnega turnirja za odbojkarice se bosta v ponedeljek pomerili ekipi Nove KBM Branika, ki je z osemnajstimi pokalnimi naslovi tudi najuspešnejša slovenska ekipa, in SIP Šempetra. »Situacija je nekoliko nenavadna, saj že nocoj s Šempetrčankami v gosteh igramo prvenstveno tekmo, le dva dni pozneje pa se bomo z njimi spet srečali v polfinalu pokala, tako da nas čaka kombinacija dveh težkih tekem z istimi nasprotnicami. Prav zato je naša trenutna orientacija na prvenstveno tekmo in šele po njej bomo razmišljali o polfinalu pokala,« je dejal Bruno Najdič, trener bankirk, ki ni najbolj zadovoljen s terminom zaključnega turnirja pokala Slovenije.

»Mislim, da ta termin okrog božiča ni najbolj posrečen, predvsem to velja za našo ekipo in Calcit Volley, saj oboji igramo še v srednjeevropski ligi in v evropskih pokalih. Ne bi rad, da bi se to slišalo kot tarnanje, bi bilo pa morda dobro razmisliti, da bi bil v prihodnje zaključni turnir konec januarja ali v začetku februarja,« meni izkušeni trener Mariborčank, za katere bo po nekaj sezonah spet zaigrala slovenska reprezentantka Monika Potokar. Z njo bodo Mariborčanke nevarnejše, vseeno pa so prve favoritinje za pokalno lovoriko odbojkarice Calcit Volleyja, aktualne državne prvakinje, ki bodo v drugem polfinalu igrale z ljubljanskim Krimom.

»Glede na prikazane igre v tej sezoni in na sestavo ekipe so Kamničanke v prednosti v primerjavi s preostalimi tremi ekipami. Žal so imele veliko smole v kvalifikacijah lige prvakinj, pa tudi zdaj v pokalu CEV. Če ne bi imele takšne smole, bi zdaj igrale v ligi prvakinj in že s tega vidika bi bilo vse drugo razen njihovega končnega prvega mesta presenečenje. Je pa res, da so v pokalnih tekmovanjih presenečenja najpogostejša,« meni Najdič.

Tudi lani niso bili favoriti Veliko bolj negotov bo razplet moškega zaključnega turnirja. V prvem polfinalnem obračunu bo ACH Volley, ki trenutno vodi na prvenstveni lestvici, igral s kanalskim Salonitom, še zanimivejši pa bo drugi, ko bosta na nasprotnih straneh mreže stala aktualni državni prvak Merkur Maribor in aktualni pokalni zmagovalec Calcit Volley. Tudi v lanski sezoni sta se ekipi srečali na zaključnem turnirju, a že v četrtfinalu, boljši pa so bili Kamničani. Toda v obeh letošnjih medsebojnih obračunih so bili boljši Mariborčani. »Težko je že zdaj razmišljati o zaključnem turnirju pokala, saj nas čakajo še sobotne tekme prvenstva in smo vsi v tem trenutku bolj osredotočeni nanje. Glede na trenutno formo in na to, kaj je do zdaj pokazal v državnem prvenstvu in v evropskih tekmovanjih, je ACH Volley najmočnejši. Trenutno res igra zelo dobro in tudi v polfinalu ima vsaj na papirju nekoliko lažje delo,« pravi Jan Klobučar, ki že drugo sezono nosi dres Calcit Volleyja. »A vse to še nič ne pomeni, na koncu se lahko zgodi marsikaj. Naša želja je, da ubranimo pokalni naslov. Zavedamo se, da bo to težko, kajti na poti do finala moramo najprej premagati Mariborčane, kar ne bo lahka naloga.« »Res je, da v letošnji sezoni še nismo premagali Merkur Maribora, prav tako tudi ne ACH Volleyja, ampak vsaka tekma se začne z 0:0. Verjamem, da smo sposobni premagati oboje. V zadnjem obdobju smo v seriji zmag, in ko se zmaguje, je lažje igrati, lažje je tudi trenirati. Upam, da bomo v torek in sredo v najboljši formi ter da bomo pokazali igro, kakršne v letošnji sezoni še nismo,« se nadeja Klobučar, ki je s slovensko izbrano vrsto na evropskih prvenstvih osvojil tri srebrne kolajne. Že nocoj ob 20.30 bo v dvorani Tivoli nadvse vroče, saj se bosta v derbiju 12. kroga državnega prvenstva pomerili trenutno vodilni ekipi, ACH Volley in Merkur Maribor.