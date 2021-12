Potem ko sta se v 11. krogu lige ABA slovenska predstavnika merila proti moštvoma iz Beograda in ni veliko manjkalo, da bi oba prišla do uspeha, ju to pot čakata nasprotnika iz prestolnice Črne gore. Cedevita Olimpija bo danes gostila Studentski centar, ki ga uspešno vodi Andrej Žakelj, Krka pa gostuje pri Budućnosti, pri kateri deluje nekdanji trener Novomeščanov Aleksander Džikić.

Obračun v Stožicah bo zagotovo nekoliko poseben za oba trenerja, ki sta pred časom dobro sodelovala pri Primorski. Andrej Žakelj je opravljal vlogo pomočnika Jurice Golemca, ko je ta odšel, pa je prevzel vodenje kluba iz Kopra in bil tudi zadnji trener v njegovi kratki zgodovini. Trenutno sta v povsem drugačnih položajih. Žakelj z mladim črnogorskim moštvom preseneča in je na enajstih tekmah zbral že pet zmag, Golemcu pa nikakor ne uspe povezati ljubljanskega moštva in mu zato še naprej gori pod nogami. Zadnja slaba predstava je bila med tednom, ko so zmaji po katastrofalnem prvem polčasu proti Venezii v drugem sicer ujeli nasprotnika, a jim nato zavoljo lastnih neumnosti ni uspelo dokončati preobrata in so doživeli že peti zaporedni neuspeh v evropskem pokalu.

Navijači Olimpije se tako upravičeno sprašujejo, ali je v trenutni sestavi podoba moštva sploh lahko boljša, saj se zdi, da se določene stvari v igri ne premaknejo z mrtve točke. Vse bolj pa postaja očitno, da bi moštvo potrebovalo še kakovostno štirico z dobrim metom, kot je bil v lanski sezoni denimo Jarrod Jones, ki je, mimogrede, še vedno prost igralec. »Studentski centar je odlična ekipa, ki v tej sezoni igra zelo dobro. Ima pravega trenerja, v moštvu pa najdemo veliko nadarjenih igralcev ter kakovostne tuje košarkarje. Podgoričani igrajo odlično košarko z repom in glavo. Do zmage lahko pridemo le s kakovostno in agresivno obrambo ter pametno igro v napadu,« pravi trener Olimpije Jurica Golemac.

Težka naloga čaka Krko, ki se bo v drugem krogu zapored pomerila z moštvom, ki cilja na naslov prvaka. Potem ko bi v Novem mestu skoraj padla Crvena zvezda, bodo Novomeščani novo priložnost za senzacijo iskali proti Budućnosti, a je jasno, da so na gostovanju njihove možnosti za kaj takšnega precej manjše kot na domačem parketu. »Morali bomo biti zelo pametni. V napadu bomo morali sprejemati prave odločitve, saj bo Budućnost vsako našo slabo stvar, vsak egoizem, ki se bo pojavil v igri, hitro kaznovala. Naša filozofija je obramba. Igrati moramo vsaj na ravni, kot smo jo prikazali proti Zvezdi, ali še na višji, če hočemo sploh igrati proti Budućnosti. V tekmo gremo sproščeni. Imamo svoje cilje in želje. Na tekmi predvsem kratkoročne, saj upam, da nam bo lahko pomagal še kakšen od igralcev, ki so manjkali, predvsem mislim na Adonisa Thomasa in Andreja Stavrova,« razmišlja trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 12. krog: Igokea – Cibona 82:72 (Stephens 16; Drežnjak 17), FMP – Split 93:77 (Radonjić 19; Bajo 18, Barič 12), danes ob 17. uri: Mornar – Partizan, ob 19. uri: Olimpija – S. centar, ob 21. uri: Budućnost – Krka, jutri ob 12. uri: Mega – Zadar, ob 18.45: Crvena zvezda – Borac.