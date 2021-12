V ženskih smučarskih skokih nič novega. Takšen, kot je trenutni vrstni red na prvih treh mestih v skupnem seštevku svetovnega pokala, je bil tudi na današnji tekmi v Ramsauu v Avstriji. Na veliko veselje prirediteljev je zmagala domača tekmovalka Marita Kramer, ki je bila že četrtič zapored na najvišji stopnički odra za zmagovalke in iz tekme v tekmo povečuje prednost pred tekmicami za veliki kristalni globus. »Moji skoki niso bili popolni,« je bila jedrnata Marita Kramer.

Manjka podpis s telemarkom

Za ovratnik sta ji dihali Nemka Katharina Althaus in Urša Bogataj, za katero so bile to že četrte stopničke v letošnji sezoni. V tej ima na sedmih tekmah eno drugo, tri tretja ter po eno četrto, peto in šesto mesto. »Zelo sem vesela, da sem v zelo težkih razmerah z vetrom v hrbet sestavila dva dobra skoka,« je bila kratka Urša Bogataj, Ema Klinec pa je menila, da je s petim mestom iztržila maksimum. »Manjkal je podpis s telemarkom,« je bila odkrita Nika Križnar po šestem mestu, potem ko je imela v obeh serijah najdaljša skoka (93,5 metra in 96 metrov – izenačen rekord skakalnice), a odbitke točk zaradi vzgonskega vetra (večini je močno pihal močno v hrbet) in slab doskok. Točke je za 17. mesto osvojila še Špela Rogelj. »S tremi tekmovalkami med najboljših šest moramo biti zadovoljni. Imamo še veliko rezerv,« je dodal glavni trener Zoran Zupančič.

To je bila zadnja tekma žensk pred božičnimi prazniki. Svetovni pokal se bo nadaljeval s prvo novoletno turnejo 31. decembra in 1. januarja v Ljubnem. Ni še znano, ali bo Mednarodna smučarska zveza (FIS) našla nadomestna prireditelja za štiri odpovedane tekme januarja na Japonskem v Saporu in Zau.