Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je dosegel tretjo zaporedno zmago v hitrih disciplinah. Na začetku decembra je v dveh dneh zmagal na superveleslalomu in smuku v Beaver Creeku, danes pa je tekmece ugnal še na progi Saslong v Val Gardeni. Skupno je dosegel svojo deveto zmago na tekmah svetovnega pokala, skupaj pa jubilejno deseto norveško na superveleslalomih v italijanskih Dolomitih. Hitremu Norvežanu sta se najbolj približala Avstrijca Matthias Mayer in Vincent Kriechmayer.

Tretji superveleslalom sezone je bil izjemno zanimiv. Po prvih desetih smučarjih je bil v vodstvu Američan Ryan Cochran-Siegle, ki je v sredo in četrtek navdušil na obeh treningih smuka. Izkazalo se je, da je Američan na koncu zasedel deveto mesto, saj so ga prehiteli številni smučarji z višjimi startnimi številkami. Atraktivna preizkušnja je bila pisana na kožo smukačem, saj so tekmovalci dosegali visoke hitrosti. Najbolj je danes razočaral vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Marco Odermatt. Švicar je zasedel zanj skromno 24. mesto.

Trener zadovoljen s pristopom

Od Slovencev se je med dobitnike točk uvrstil Martin Čater. Zmagovalec lanskega smuka v Val d'Iseru je uprizoril odločen nastop ter zasedel dvanajsto mesto, kar je njegova druga najboljša uvrstitev v tej disciplini v svetovnem pokalu. Čater se je kot prvi Slovenec pognal na start ob 13.05, torej uro in 20 minut po začetku tekme. Med njegovim smučanjem je bila proga na nekaterih delih bolj obsijana s soncem kot pri smučarjih z nižjimi startnimi številkami, a vidljivost danes ni vplivala na rezultate. Miha Hrobat je ostal brez točk svetovnega pokala, Boštjan Kline in Nejc Naraločnik sta odstopila. Kline je imel do odstopa v spodnjem delu proge 29. vmesni, Naraločnik pa je bil s 55. med najpočasnejšimi na progi.

»Od starta do cilja sem smučal s konstantno hitrostjo. Naredil sem nekaj napak, ampak sem vseeno izpolnil cilj. Na ogledu sem si ogledal ključne dele in na koncu sem vse skupaj kar dobro izvedel,« je svoj nastop opisal Martin Čater. Glavni moški trener Gregor Koštomaj je povedal: »Zelo lep rezultat za Martina. Tudi pristop je bil precej drugačen, pravilen. To, kar sem fantom malce zameril v Beaver Creeku, so generalno gledano tokrat popravili z odločnim in napadalnim smučanjem. Tako kot znajo in kot je treba. K sreči z Nejcem ni nič narobe, potrebuje le malce počitka, da se modrice 'pomirijo' in bo šel naprej na sneg. Kar zadeva današnji smuk, imajo fantje potrditev s treningov.«

Danes bo v Val Gardeni moški smuk, v nedeljo pa v bližnji Alti Badii prvi od dveh veleslalomov. Ženske danes in jutri v Val d'Iseru čakata smuk in superveleslalom, po njem pa se bodo preselile v bližnji Courchevel, kjer bodo nastopile na dveh veleslalomih.