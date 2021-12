Današnji dan se je za slovenski tabor začel s slabo novico. Jakov Fak se je odločil, da zaradi vnetih sinusov ne bo startal in je tako med 111 prijavljenimi tekmovalci edini ostal brez nastopa. V sprinterski preizkušnji so tako tekli in streljali samo štirje Slovenci: Miha Dovžan (na koncu je bil 58.), Lovro Planko (76.), Alex Cisar (83.) in Klemen Bauer (90.). Dovžan je zadel vseh pet strelov leže in prve tri stoje, nato pa je dvakrat zgrešil in si pristreljal dva kazenska kroga. Kljub temu se mu je uspelo uvrstiti med 60 tekmovalcev s pravico nastopa na današnjem zasledovanju na 12,5 kilometra.

»Tudi tokrat mi na žalost ni uspelo strelski nastop izpeljati tako, kot sem si zadal. Nastrelitev je bila zelo dobra, prav tako tudi streljanje leže. Toda pri zadnjih dveh strelih stoje sem naredil napako, kar mi je vzelo veliko časa. Toda danes je nov dan, da pokažem vse, kar znam,« je ostal optimistično razpoložen 27-letni Miha Dovžan. Prvič v svoji karieri je na tekmi svetovnega pokala brez zasledovalne preizkušnje ostal Lovro Planko, ki je moral odteči kar tri kazenske kroge: enega po prvem streljanju in dva po drugem.

V Annecyju je prvič v letošnjem svetovnem pokalu nastopil mladi Alex Cisar, kajti pred tem je sezono uspešno začel v pokalu IBU (mednarodna biatlonska zveza). Danes je bil zelo dober na strelišču, saj je edini v slovenskem kvartetu zadel vseh deset tarč, vendar pa je bil tekaški del precej slabši. Najslabši med štirimi Slovenci je bil Klemen Bauer, ki pa ni imel svojega strelskega dneva, saj je moral kar štirikrat v kazenski krog, po vsakem streljanju dvakrat.

Glavni trener Janez Marič po zelo slabem nastopu ni imel razlogov za dobro voljo. »Dan se ni začel po najboljših željah. Fak je potožil, da ima težave z zdravjem, in tako smo nastopili s samo štirimi tekmovalci. Prvi je šel na progo Bauer, ki se ni najbolje znašel na strelišču. Dovžanu je po prvi polovici kazalo na lepo uvrstitev, a je zgrešil zadnja dva strela. Od Planka s tremi zgrešenimi streli ne moremo pričakovati drugega kot mesta izven šestdeseterice. Cisar je na strelišču opravil odlično, a je bil prepočasen za uvrstitev na zasledovanje,« je ocenil Janez Marič.