Cerkvi ni treba izbrisati podatkov v krstni knjigi

Upravno sodišče je potrdilo odločbo informacijskega pooblaščenca, da posameznik s sklicevanjem na pravico do pozabe ne more doseči izbrisa svojih osebnih podatkov iz krstne knjige. To pa ne pomeni, da krščenec, ko odraste, iz Katoliške cerkve ne more izstopiti. A če o tem pristojnih v Cerkvi ne obvesti, ga še naprej štejejo za člana oziroma katoličana.