Labodji spev je končno uspel

Za zadnji zapis v tem letu bi se spodobilo, da naredim nekakšen pregled leta. Kaj pa lahko sploh preletimo in analiziramo? Vso norost in nadutost oblasti? Vse bedarije in sovražnosti prisklednikov? Vse laži in napade propagandnih medijev? Vsa blatenja, ki prihajajo iz tovarne zlobe?