NIJZ spodkopava zaupanje v javne institucije

Direktor NIJZ ne bo upošteval poziva KPK, naj vzpostavi zakonito stanje posla z zunanjim izvajalcem klicnega centra za sledenje rizičnim stikom. V državni revizijski komisiji in komisiji za preprečevanje korupcije so prepričani, da so izgovori Milana Kreka nesprejemljivi in neodgovorni.