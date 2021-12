Olaj prizadeto naznanil nekdanjega predsednika DZ, 2.

V odzivu na prijavo, s katero me je dr. Anton Olaj ovadil suma storitve prekrška po 6. členu zakona o varstvu javnega reda in miru, je generalna policijska uprava (GPU) med drugim navedla, da v primeru zaščite integritete policistov in policije »prijavo kršitev poda predstojnik policije, torej generalni direktor Anton Olaj, in v skladu s tem je ravnal v obeh navedenih primerih« (mojem in v primeru Matjaža Nemca).