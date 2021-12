Najhujši sovražnik voznika je danes telefon. Nemci so pred leti pregledali mobilne telefone pri vseh nesrečah v določenem obdobju in ugotovili, da so bili v kar 77 odstotkih v uporabi v času nesreče. Dandanes imajo že vsi avtomobili vgrajeno napravo za prostoročno telefoniranje, toda problem je pisanje SMS-sporočil. Vedeti morate, da je reakcijski čas voznika, da prestavi nogo s pedala za plin na zavoro, kar 2,4 sekunde, če piše sporočilo na telefonu, pa morda še več.

Najbolj problematični so še vedno najmlajši vozniki, ker nimajo izkušenj, mislijo pa, da znajo. V zadnjem času narašča število starejših povzročiteljev nesreč, kot rečeno zaradi nepoznavanja tehnologije. Mladi vozniki naj opravijo tečaj varne vožnje s svojim vozilom, da vidijo, kako se to obnaša. Tečaj bi moral biti obvezen tudi za starejše od 60 let, ker so vozila danes tehnološko tako drugačna kot v času, ko so se oni učili voziti. Uporaba telefona med vožnjo je kljub dvigu kazenskih točk še premalo sankcionirana, ker je danes več nesreč zaradi telefona kot zaradi alkohola, čeprav hujše nesreče še vedno povzroča vožnja pod vplivom alkohola. Mladi so včasih na cestah bolj divjali, zdaj pa pišejo SMS-sporočila. Delo