Mateja Logar: Infektologinja, ki jo je razočaralo ljudstvo

Pred dobrim letom je bila Mateja Logar med zdravniki, ki so jim prebivalci najraje prisluhnili. Občasno se je, na primer s šalo o povezavi med cepivom in viagro, oglasila tudi na twitterju. V njenih opazkah je danes več bodic. Čeprav tudi vlada svojih strokovnih svetovalcev ni vedno poslušala, so večinoma uperjene v neresno ravnanje posameznikov. “Tudi če niso zanikovalci virusa, se ljudje ne želijo soočiti z njegovo prisotnostjo,” Logarjeva ugotavlja ob polemikah o predprazničnih stojnicah in kuhanem vinu.