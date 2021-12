Na osrednji ljubljanski tržnici so novoletna drevesa začeli prodajati ta teden. V primerjavi z lani je letos konkurenca malo večja, dodaten prostor na Pogačarjevem trgu je dobil še trgovec z uvoženimi kavkaškimi jelkami. Njihove cene se gibljejo od 20 do 25 evrov za drevesce, visoko dober meter. Za približno 1,7 metra visoko jelko boste odšteli od 40 do 50 evrov, za 2,5 metra in višjo pa od 80 do 100 evrov.

Že tradicionalno so prostor okoli spomenika Valentina Vodnika tudi letos zasedli trgovci s slovenskimi smrekami in jelkami, ki so kljub še slabi prodaji poskrbeli za vsaj malo prazničnega vzdušja. Med prvimi je tudi letos Zvone Bregar, ki na tem mestu prodaja zadnjih štirideset let. Pravi, da se konkurence s Pogačarjevega trga ne boji. »Trenutno gre bolj kot drevesa v promet omela. Za večjo vejo je treba odšteti 10 evrov. Tudi zanimanje za mah se veča. Za polo posušenega maha, ki sem ga s kamna pobiral poleti, ko so vsi šli na morje, je treba odšteti 3 evre,« v smehu pove Bregar in doda, da se cena dreves v zadnjih petnajstih letih ni prav nič spremenila. Tako boste za majhno slovensko smreko – ta je letos označena z rumeno nalepko, odšteli 15 evrov, za večjo ne več kot 40 evrov.

Novoletna drevesca od 11. decembra prodajajo tudi na tržnici v BTC Cityju. »Prodaja je slaba. V primerjavi z lani se pozna, da so trgovski centri, kjer prav tako prodajajo smreke, letos odprti. Cene so tam precej nižje od naših, a je tudi kakovost precej slabša. Pri nas si lahko kupec smrečico ogleda od blizu, medtem ko so v trgovskih centrih drevesca pogosto zapakirana in je potem kupec doma lahko razočaran,« je povedala Jožica iz Grosupljega, ki prodaja nordijske, srebrne in navadne smreke. Cene se, odvisno od velikosti in košatosti, pri njej gibljejo od 10 do 80 evrov. »Kupcem, ki barantajo, rada ustrežem in ceno znižam za 2 do 5 evrov,« nam je zaupala gospa, ki proda od 30 do 40 drevesc na dan. Med najbolj zaželenimi sta nordijska in srebrna smreka, ki ostaneta sveži dlje časa in se manj osipata. Obstojnost smreke lahko podaljšamo tudi s tem, da jo s skupaj s podstavkom postavimo v posodo, v katero občasno dolivamo vodo, svetuje sogovornica.

Srebrne in navadne zelene smreke na tržnici v BTC prodaja tudi Marjan iz Ribnice. »Bolj priljubljene so navadne smreke, morda tudi zato, ker so trgovska središča polna nordijskih smrek in si ljudje želijo bolj pristnega videza svojega drevesca, ki je lepo nasajeno in trdno stoji na podstavku. Ker so cene drevesc v trgovinah zelo ugodne, tudi pri nas ne morejo biti visoke. Dva metra visoko smrekico s popustom prodam že za dvajset evrov, manjše pa za deset evrov,« je bil jasen Ribničan.