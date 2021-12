Potem ko je postalo jasno, da letošnjega Art marketa v prostorih stare Pošte na ljubljanski Čopovi ne bo, so se energične in uspešne mlade podjetnice povezale in božični pop-up daril pripravile kar v baru Cvetličarne. »Enostavno smo si rekle, pojdimo me po svoje in najdimo prostor, ki nam bo ustrezal. Ljudje so se namreč navadili, da smo teden dni pred božičem postavile stojnice s svojimi izdelki,« je povedala Nina Majcen, ki se je predstavila s svojo znamko Cuckoo cups, in dodala, da ji je bila všeč tudi ideja samega povezovanja z dekleti, ki stojijo za slovenskimi blagovnimi znamkami. »Pravzaprav je bila Tjaša Jarc iz Džungla Plants tista, ki nas je pripeljala v Cukrarno, kjer je sama že gostovala novembra,« je še povedala Majcnova. Na tržnici, ki bo odprta še danes, lahko izbirate med različnimi izdelki, med njimi je tudi 38 izdelkov tereza's choise kuharske mojstrice Tereze Poljanič. V petek zjutraj so podjetnice obiskovalce povabile na brezplačni zajtrk. »Odziv je bil enkraten. Obiskovalci, večina je bila mlajše generacije, so si zajtrk kar sami pripravili,« pa je povedala Tereza Poljanič, ki se je po osmih letih življenja na Novi Zelandiji vrnila domov.

Vedno bolj popularno darilo so tudi rože. »Oboževalci rož so najprej kupovali rože predvsem zase, zdaj jih kupujejo kot darila za svoje prijatelje. In ko zmanjka prostora za rastline, so tukaj okrasni lonci, zanke, opore, ki so prav tako uporabno darilo. Kot tudi vrečka zemlje ali substrata,« je povedala Tjaša Jarc, Iva Hari, ki je na božičnem pop-up sodelovala s svoj znamko Divja, pa je še povabila: »Čeprav stremimo k racionalnemu nakupovanju, je pred nami vseeno božič, ko so ljudje malo bolj naravnani k potrošništvu. A sama stojim za besedami, da je z izbiro pravega darila manj lahko več.«