Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je 15. decembra v dopolnjeni oceni tveganja glede covida-19 izpostavil, da bodo po trenutno razpoložljivih dokazih poživitveni odmerki povečali zaščito pred hudimi izidi, ki jih povzroča različica delta. Predhodne ocene pa kažejo tudi, da bi poživitveni odmerki lahko povečali zaščito pred varianto omikron, ki bo po njihovih projekcijah v začetku leta 2022 postala prevladujoča različica v državah Evropske unije, so ob tem še zapisali v sporočilu po današnji seji vlade.

Od februarja bo torej veljalo, da bo covidno potrdilo veljalo 270 dni (devet mesecev) za tiste, ki so polno cepljeni (torej tudi, če so cepljeni z enim odmerkom Janssna), pa tudi za tiste, ki so se cepili z dvema odmerkoma Janssna.

Enako bo veljalo za tiste, ki so prebolevniki in so se v 180 dneh od pozitivnega rezultata cepili enkrat.

Za zgolj prebolevnike ostaja veljavnost potrdila 180 dni.

Neomejena pa bo veljavnost covidnega potrdila za tiste, ki so prejeli tri odmerke, pri čemer je bil poživitveni odmerek mRNK cepivo, tiste, ki so preboleli in so že dvakrat cepljeni, in tiste, ki so cepljeni s kombinacijo Janssna in cepiva mRNK.

Covidno potrdilo je potrdilo s QR kodo, s katerim državljani dokazujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenja (PC).