Candace Cameron Bure Ameriška filmska in televizijska igralka ter producentka Candace Helaine Cameron Bure (1976) je zaslovela kot najstarejša sestra v družini iz serije Full House (Polna hiša). Še bolj je zaslovela, ko se je poročila z ruskim hokejistom in vinarjem Valerijem Burejem. Ko je bila mlada, je trpela za bulimijo. Pri dvanajstih je postala evangeličanka in napisala štiri knjige, ki propagirajo osebno rast ter vero. Po najstniški karieri velikih vlog ni več dobila, še posebej slabo ji je šlo na platnih. V času, ko je imela tri otroke, pa niti ni hotela igrati. V zadnjih letih je postala eden od obrazov hiše Hallmark in posnela lepo serijo na letne čase vezanih filmov s srečnim koncem. Tudi božičnih: letos je posnela Božično tekmovanje, lani Ko bi le imeli božič, pred tem Božično mesto, še prej film Božični čevlji in Božična menjava… Mnogim se njene vloge zdijo osladne, a takšno je tudi življenje Candace Bure: kadar ne snema ljubezenskih B-filmov, se ukvarja s podporo krščanskim organizacijam, piše knjige in je goreča podpornica desničarskih organizacij.

Lacey Chabert Kraljica božičnih filmov, kot ji pravijo, prihaja iz Misisipija (1982) in tipičen primer igralke v božičnih filmih. Izredno nadarjena mladinka je igrala v resnih filmih in celo na Broadwayu. A nikoli v res glavnih vlogah. Ob igri na platnih je ves čas vzporedno nastopala na televiziji – število naslovov je neverjetno. Njena specialnost, tako na platnu kot na ekranu, so ljubezenske ali kar božične ljubezenske zgodbe. Nekaj naslovov: Kraljevski božič, Drevo, ki je rešilo božič, Družina za božič, Božična melodija, Božična želja, Božič v Rimu, Božični valček…

Danica McKellar Igralka iz Kalifornije (1975) je ženska mnogih talentov. Ob igralski karieri je še pravnica, ukvarja pa se tudi z matematiko in piše šaljive matematične učbenike. Na začetku svoje umetniške poti je igrala v otroški nadaljevanki The Wonder Years (1988–1993), potem pa ji ni šlo, čeprav je veliko nastopala… Leta 2015 je posnela film Božična krona in sledilo je še nekaj podobnih filmov, ki se seveda ne skladajo z njeno znanstveno dejavnostjo: Moje božične sanje, Domov za božič, Božič v Grand Valleyju, Božič v Dollywoodu, Božič je napisala, Ti, jaz in božična drevesca…

Alicia Witt Kdo bi si mislil, da bo deklica iz prve verzije filma Dune in cinična rdečelasa hčerka iz serije Cybill postala patetična zvezdnica instantnih božičnih filmov. Alicia Witt (1975) je kot božična igralka še vedno ena najboljših na sceni, a teme filmov, v katerih igra, so do skrajnosti poenostavljene. Poglejmo si nekaj naslovov: Božična snežna krogla, Nisem pripravljena na božič, Božični seznam, Gostišče pod omelo, Najina božična ljubezenska pesem… Wittova, ki je nekoč igrala celo v gledališču in se trudila kot skladateljica, ima za naslednje leto v rokavu triler Alice.

Brooke Nevin Kanadska igralka iz Toronta (1982) je igrala v nekaj TV-serijah, najbolj znana je po vlogi Rachel v seriji Animorphs. Na platnih je še največ odnesla iz grozljivke Vedno bom vedel, kaj ste storili lansko poletje (eden najslabše ocenjenih filmov vseh časov). Od tistih dni se drži epizodnih vlog v televizijskih serijah, ko pa ne gre drugače, igra glavne vloge simpatične, a razočarane lepotice v božičnih filmih: Dvanajsti dan božiča, Potovanje nazaj v božič, Božično zdravilo in Delovni božič so njene praznične uspešnice.

Emilie Ullerup Danska igralka Emilie Ullerup (1984) – njen oče je danski politik in pravnik Ove Ullerup-Petersen – je začela v TV-serijah Sanctuary in Chesapeake Shores. Kljub temu, da je igralstvo študirala v Vancouvru, ni dobila prave priložnosti v filmih, je pa zato veliko igrala na televiziji. Od leta 2016 se ne brani nastopanja v predvidljivih božičnih filmih, kjer praviloma dobiva glavne vloge. Božična srca, Božič z ljubeznijo, Božični zvonovi zvonijo in Zimski grad so naslovi, ki obetajo dokaj enostavne zaplete in zelo srečne konce.

Sarah Lancaster Filmski poznavalci omenjajo štiri večje vloge igralke iz Kansasa (1980). Serije Chuck, Saved by the Bell: The New Class in Everwood ter grozljivko Lovers Lane. Drugo je prebijanje s povprečnimi vlogami v povprečnih serijah in redkih filmih. Leta 2012 je posnela film Božično drevo, sledili so Božič v Smokijih, Božič v Holly Lanu in Božična izpoved. Sarah Lancaster sicer bolj natančno izbira svoje vloge, ne stavi vse kariere na božično romantiko, vendar so tudi takrat, ko se odloča za druge letne čase, klišeji seveda enaki.

Rachael Leigh Cook Igralka in manekenka iz Minnesote (1979) je igrala v filmu The Baby-Sitters Club (1995) in eksplodirala v ljubezenski komediji Ona je prava (1999), ki je ustvarjalcem prinesla več kot 100 milijonov dolarjev. Nastopila je še v nekaterih serijah in filmih, a je njena slava začela hitro popuščati. Dokler se ni srečala s Hallmarkom. Zaslovela je s filmom o ljubezni v vinogradu, ob jesenskih ljubezenskih zgodbah pa seveda ni zanemarila zimskih: Božični rep, Ljubezen v ledu (glavna vloga in scenarij) ter Podeželski božič.

Nikki DeLoach Igralka iz Georgie (1979) je bila članica mladinske skupine The All New Mickey Mouse Club, ki je nastopala na TV-ekranih med leti 1989 in 1994. V skupini bili tudi Keri Russell, Ryan Gosling, Britney Spears, Christina Aguilera in Justin Timberlake. DeLoachevi ni tako uspelo kot drugim. Beleži pol ducata nepomembnih vlog v povprečnih filmih. Več uspeha je imela s televizijo. Igrala je glavno vlogo v seriji North Shore (2004–2005), potem pa je šlo navzdol, do pojava božičnih limonad: Božična dežela, Sanje o božiču, Ponovno združeni na božič in Božič z brusnicami.