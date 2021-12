Ob prehranski krizi pečeni golobi ne letijo sami v usta

Po koncu prve svetovne vojne in ustanovitvi države južnih Slovanov je navdušenju nad tem dosežkom med ljudstvom kmalu sledila streznitev, saj ni potekalo vse tako, kot so ljudje pričakovali. Zavladala je neznosna draginja, zaradi katere so z zahtevami po zvišanju mezd decembra 1920 prvi začeli stavkati rudarji zasavskih revirjev. Na trgu je bilo čutiti pomanjkanje osnovnih potrebščin ali pa so bile predrage, da bi si jih ljudje lahko privoščili. Mleko se je v kratkem času podražilo za 400, meso pa za 500 odstotkov. Ker je poleg mleka in mesa primanjkovalo tudi moke, je prebivalcem Ljubljane in nekaterih drugih večjih mest grozila celo lakota. Problematika prehrane je bila samo nekaj let prej kljub divjanju prve svetovne vojne celo manj pereča, zaradi česar se je nekaterim začelo »kolcati« po rajnki Avstro-Ogrski in njenem ravno tako preminulem cesarju Francu Jožefu, ki da je imel več posluha za slovensko ljudstvo kot nova slovanska oblast. O tem, kdo naj bi bil kriv za takšno vse bolj alarmantno stanje, se je razpisalo tudi tedanje slovensko časopisje, pri čemer je na površje znova privrela tradicionalna slovenska razklanost. Namesto da bi ljudstvu predstavili dejanske vzroke za krizo, je bilo v strankarsko obarvanem tisku (drugačnega praktično niti ni bilo) mogoče brati zgolj obkladanja in zmerljivke, namenjene nasprotnemu političnemu polu.