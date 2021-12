Goran Vojnović: Alternative za Slovenijo

Da člani Zavezništva za slovensko politično sredino sodijo na politično sredino toliko kot zajec med perutnino, je seveda jasno. Da so vsi ti rupli, jambreki in turki do vratu prekriti z ritnimi dlakami ljubljenega vodje in da so od vratu navzgor le megafoni skrajne desnice, ki hreščijo malenkost manj primitivno od raznoraznih hojsev, mahničev in predaličev, je tudi jasno. Zato je tudi jasno, da ko govorimo o politični sredini, mi ne govorimo o politiki, ki bi bila levo od Mateja Tonina in desno od Tanje Fajon, marveč govorimo o zmagovalcu na prihodnjih volitvah.