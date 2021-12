Da župan mesta Simão Peixoto z njim ne ravna primerno, je trdil nekdanji mestni svetnik Erineu Alvas Da Silva, ki je Peixota pozval k dvoboju. Župan ga ni zavrnil. Pred dnevi sta vstopila v boksarski ring in si v polni športni dvorani mestne srednje šole v treh rundah izmenjevala brce, udarce, se metala po tleh in davila. Za 15 evrov po glavi, kolikor je znašala vstopnica, je ljudstvo navijalo za svojega favorita. A 45-letni izzivalec in 39-letni župan, ki sta se sicer na dvoboj pripravljala, vendarle nista profesionalna kikboksarja. Lokalni mediji so poročali, da jima je pogosto pohajala sapa, županu še posebej, saj je bil sprva deležen kar hudih udarcev svojega nasprotnika, in to kljub temu, da ga je uspel v prvih sekundah z močnim udarcem položiti na tla. Po 13 minutah je bilo politično-športnega ekscesa konec. Čeprav se je župan še komajda držal na nogah, mu je sodnik po točkah prisodil zmago. Občinstvo se s tem sicer ni strinjalo, nasprotnika pa sta se ob zaključku dvoboja vendarle športno objela. Peixoto je številne kritike na račun dvoboja, ki je nasprotja v brazilski politiki spustil na še nižjo točko, sicer poskušal relativizirati. Dvoboj naj bi po njegovih besedah namreč služil promociji športa. Ob političnih kritikah občinskega tepežnega poravnavanja računov je bilo slišati tudi žuganje zdravstvene stroke. Lokalne oblasti bodo namreč zaradi občinstva, ki ni nosilo zaščitnih mask in ohranjalo distance, od mestnih oblasti terjale pojasnila.