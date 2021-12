Med bolj izvirnimi pijačami, ki se jih je v preteklih letih domislil, so bila piva iz posušenih rib, alg in debel božičnih drevesc. Za prihajajoči božič so se v pivovarni na pobudo največje trgovske verige na Islandiji domislili novega piva. Naročilo je bilo preprosto: ustvarite božično pivo. Valgeirsson je razmišljal kar nekaj mesecev, s kakšnim okusom bi razveselil in presenetil Islandce. Kaj imajo radi in česa ob božiču pri Islandcih ne sme manjkati na obloženi mizi, je očitno bilo njegovo vodilo, ko se je domislil novega okusa hmeljnega zvarka, ki je postal pravi hit. Hmelj je začinil s klinčki in mu dodal rdeče zelje ter grah, najbolj priljubljeni prilogi islandske božične pojedine, ki sodita k pečeni prekajeni jagnječji krači in pečenemu krompirju. Nastal je zvarek rubinaste barve, ki mu ljubitelji piva pripisujejo edinstven vonj, okus piva pa hvalijo. Pijačo so v pivovarni nato napolnili v pločevinke, ki so močno podobne pločevinkam rdečega zelja in graha, ki jih prodajajo pri naročniku kot lastno trgovsko znamko. Prva serija zvarjenega nostalgičnega piva je v spletni prodaji pošla v zgolj šestih urah. Nadaljnjih 18.000 pločevink piva Ora jolabjor je že pripravljenih za islandske ljubitelje piva, med katerimi se nekateri hihitajo, da jih bo morda v vrčku naslednje leto čakal zvarek iz jeter polenovke.