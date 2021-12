Vlagateljice predloga novele ocenjujejo, da je v Sloveniji »dozorel čas, da področju gojenja, rabe in izdelkov iz konoplje končno postavimo zakonodajne temelje v skladu z mednarodnimi konvencijami in uveljavljenimi standardi, ki bodo omogočili njeno varno uporabo v medicinske, prehranske in industrijske namene, postavilo podlago za končanje stigmatizacije konoplje kot kulturne rastline ter postavili osnovo za njeno nadaljnjo regulacijo tudi na področju osebne uporabe«.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil poslanec SD Dejan Židan, z zdajšnjo ureditvijo v Sloveniji nastaja škoda, saj so pogoji za gojenje industrijske konoplje bistveno strožji kot bi upoštevajoč mednarodne konvencije morali biti, kar pa zavira razvoj posameznih gospodarskih dejavnosti.

Predlagateljice ob tem še opozarjajo, da je konoplja v Sloveniji mimo mednarodno sprejete terminologije kot rastlina umeščena med droge, kar je po njihovi oceni za vsesplošno in vse obsežnejšo rabo konopljinih izdelkov in njenih proizvodov za prehrambno, kozmetično in tekstilno rabo neupravičeno ter škodljivo za razvoj konopljarske dejavnosti v Sloveniji.

V Levici tudi za osebno uporabo in pridelavo Predlog novele zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami tako med drugim opredeljuje pogoje pod katerimi se rastlina konoplja lahko zakonito goji za industrijske, prehranske ter hortikulturne namene, brez posebnih dovoljenj za površine pod 100 kvadratnimi metri in natančno opredelitvijo delov rastline, ki so droga in načina za ločevanje med njima. Ob tem podpisnice pod predlog novele zakona poudarjajo, da se spremembe zakona ne nanašajo na gojenje konoplje za pridobivanje psihoaktivnih sestavin v medicinske ali druge namene. Spremembe zakonodaje pa bodo po njihovem mnenju prinesle jasno in nedvoumno definicijo vseh izrazov, ki se nanašajo na gojenje in proizvodnjo rastline konoplje ter njenih izdelkov, kar bo za slovenske predelovalce in gojitelje rastline konoplja odpravilo ovire pri njihovi dejavnosti, ki niso v nobeni obliki in pojavnosti povezane s proizvodnjo drog, omogočile pa bodo tudi nadaljnjo zakonsko regulacijo gojenja rastlin rodu kanabis za pridobivanje drog za zdravila in morebitne spremembe na področju druge humane rabe drog, pojasnjujejo. Poslanka Levice Violeta Tomič je danes še napovedala, da bodo v poslanski skupini k predlogu novele zakona vložili še dopolnilo, s katerim bodo predlagali, da se omogoči pridelava in uporaba konoplje za osebno uporabo.