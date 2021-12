Potem ko je avgusta gradbeništvo beležilo padec, je oktobra drugi mesec v nizu prišlo do rasti. Septembra se je rast v območju z evrom povišala za odstotek, medtem ko se je v EU za 1,1 odstotka.

Oktobra se je v območju z evrom obseg del v mesečni primerjavi na stavbah povečal za 1,8 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,5 odstotka. V EU je bila rast 1,4- oz. 0,6-odstotna.

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, so največje mesečne rasti beležile Francija (+4,9 odstotka), Poljska (+2,6 odstotka) in Nemčija (+1,2 odstotka). Največje padce pa sta poleg Slovenije imeli še Avstrija (-1,4 odstotka) in Portugalska (-1,2 odstotka).

Na letni ravni pa se je obseg del oktobra v območju z evrom na gradbenih inženirskih objektih povečal za 3,5 odstotka in na stavbah za 4,4 odstotka. V EU je bila rast 3,3- oz. 4,6-odstotna.

Največje rasti so imele Madžarska (+14,5 odstotka), Finska (+7,4 odstotka) in Francija (+6,6 odstotka), največje padce pa Romunija (-15,7 odstotka), Slovenija (-10,7 odstotka) in Španija (-1,9 odstotka).