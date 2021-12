Kot je v izjavi za medije pred začetkom seje DZ zatrdil minister Andrej Vizjak, interpelacija sloni na 14 let starih prisluhih in zvočni montaži teh prisluhov. Interpelacija je po njegovih besedah priložnost, da pojasni, kaj se je dogajalo v Termah Čatež, kako je predsednik uprave DZS Bojan Petan škodljivo deloval v družbi, predvsem s pomočjo nekaterih akterjev države, med drugim vodstvom takratne NLB in Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Okoljski minister je zagotovil, da interpelacijo jemlje zelo resno, in meni, da ima dovolj argumentov, da pojasni vse in odgovori na vsa vprašanja. V času od vložitve interpelacije se je sestal tudi s koalicijskimi in delom opozicijskih poslanskih skupin ter jim pojasnil svoj pogled na očitke iz interpelacije, je še povedal v izjavi pred začetkom seje DZ o interpelaciji, za katero si je DZ rezerviral nekaj več kot 16 ur.