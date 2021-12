Le nekaj ur po tragediji na drugi strani sveta, ko je na avstralski Tasmaniji v nesreči z napihljivim gradom umrlo pet otrok, so se v globoko žalost zavili še v britanskem Suttonu. Tam je namreč iz še neznanega razloga zagorelo v eni od hiš, iz pritličja katere so policisti in gasilci rešili štiri otroke. Oživljali so jih že na kraju, reševalci pa so jih odpeljali v bolnišnico. Tam so jih razglasili za mrtve. Otroci naj bi bili mlajši od pet let, po poročanju BBC-ja pa sta v ognju umrla dva para dvojčkov.

Z ognjem se je na terenu borilo okoli 60 gasilcev, prav vse pa je tragedija globoko pretresla. Intervencije, v katere so vpleteni otroci, so namreč najhujše tudi za gasilce, policiste in reševalce. »Zaradi globoke žalosti smo vsi otopeli,« je dejal vodja londonske gasilske brigade Andy Roe. Požar so pogasili v nekaj več kot eni uri. Zakaj je zagorelo, bo pokazala nadaljnja preiskava, zaenkrat pa niso v povezavi s tem aretirali še nikogar.