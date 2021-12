Preiskovalci sumijo, da je moški v 60. letih razlil določeno tekočino, nato pa je izbruhnil požar, poročajo lokalni mediji.

Ena oseba je poškodovana, pri 27 ljudeh pa so zaenkrat diagnosticirali zastoj srca in dihanja. To je na Japonskem običajna diagnoza, preden potrdijo smrt.

Osemnadstropna stavba se nahaja na prometni ulici v Osaki, kjer je tudi več barov in nočnih klubov. Požar je izbruhnil danes okoli 10. ure po lokalnem času v četrtem nadstropju, kjer je tudi psihiatrična klinika. Pogasili so ga približno pol ure kasneje.