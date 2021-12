Oslabljena Florida, nanizala je še tretji poraz v nizu, je povedla v 15. minuti prve tretjine, ko je prvič v ligi NHL zadel Matt Kiersted. Izenačil je Olli Määttä na začetku 18. minute, potem pa je Kopitar v četrti minuti druge tretjine z bekhendom neubranljivo zadel mimo Sergeja Bobrovskega v vratih Floride. To je bil deveti zadetek 34-letnega Hrušičana v tej sezoni in skupno 26. točka. Z zadetkom za 2:1 je dosegel 59. zmagoviti gol za kralje na tekmah rednega dela NHL, s čimer se je na drugem mestu v tej statistiki izenačil z Marcelom Dionnom. Na vrhu klubske lestvice je Luc Robitaille s 73.

Trinajsto zmago kraljev v sezoni sta v nadaljevanju potrdila Dustin Brown v 33. in Artur Kalijev v 47. minuti. Jonathan Quick je za moštvo iz mesta angelov zbral 41 obramb.

»To je očitno standard za en večer dela,« je o Quickovi predstavi dejal trener kraljev Todd McLellan. "V zadnjem času je izjemen in nas redno spravlja iz težav po številnih napakah," je še dodal 54-letni Kanadčan na klopi Los Angelesa.

»Vsi, ki smo v klubu vemo, kako je, ko je Quick pripravljen, osredotočen. To vemo že 15 let. Ko je v takšni formi, imamo vedno priložnost za zmago. V karieri sem imel čast, da igram z nekaj najboljšimi hokejisti na svojih pozicijah, s Quickom kot vratarjem, Doughtyjem kot branilcem in Kopitarjem kot centrom. Od dneva, ko so prišli k nam, so naložili moštvo na ramena in nas ponesli do uspehov,« z lepimi besedami na račun ne samo Quicka, temveč tudi Drewa Doughtyja in Kopitarja ni skoparil Brown.

Kopitar je na ledu preživel 18:44 minute, dobil pa je kar 77 odstotkov sodniških metov. Zaradi spotikanja je dve minuti ob koncu tekme preživel tudi na klopi za kaznovane igralce.

Kralji so se na lestvici pacifiške divizije povzpeli nad San Jose Sharks na peto mesto, v zahodni konferenci pa so deseti, tri točke za osmimi Edmonton. Florida je padla na šesto mesto vzhodne konference, dvoboj pa je odigrala z vsega 16 hokejisti, potem ko jih je sedem pristalo v strogih covidnih protokolih lige NHL.

Na preostalih tekmah so se dvakratni zaporedni prvaki Tampa Bay Lightning zavihteli na vrh lige po zmagi nad Ottawa Senators z 2:1. Na drugem mestu so hokejisti Toronto Maple Leafs, ki so bili danes prosti, potem ko je vodstvo lige pred dnevi prestavilo obračun s Calgary Flames. Tretje mesto pripada Carolini, ki je s 5:3 ugnala Detroit Red Wings. Z dvema goloma se je izkazal Nino Niederreiter.

Lanski finalisti Stanleyjevega pokala Montreal Canadiens so po kazenskih strelih ugnali Philadelphia Flyers s 3:2 in prekinili niz sedmih zaporednih porazov. Po kazenskih strelih so s 3:2 zmagali tudi Buffalo Sabres proti vodilni ekipi zahodne konference Minnesota Wild.

Vegas Golden Knights so zabeležili šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah. Tokrat so premagali New Jersey Devils s 5:3. New York Islanders so bili z dvema goloma Cala Clutterbucka s 3:1 boljši od Boston Bruins, pri katerih je moral v covidne protokole eden najbolj vsestranskih igralcev tega tisočletja Patrice Bergeron.

Nashville Predators so s 5:2 ugnali Colorado Avalanche, pri čemer je Filip Forsberg dosegel dva gola in podajo za Nashville. S tem je postal rekorder franšize s 24 tekmami z vsaj tremi točkami. Edmonton je s 5:2 ugnal Columbus Blue Jackets. Dva gola in podajo je dosegel Jesse Puljujärvi, Connor McDavid pa je z dvema podajama in skupno 47 točkami prevzel vodstvo na seznamu najboljših strelcev lige NHL.

Po zamenjavi trenerja pa še naprej odlično kaže Vancouver Canucks. Šesto zaporedno zmago pod vodstvom Brucea Boudreauja so dosegli proti San Jose Sharks. Tokrat so po zaslugi dveh zadetkov Brocka Boeserja ter treh točk J. T. Millerja slavili s 5:2.