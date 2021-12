»Slika ni ravno rožnata,« je povedal vodja preiskave Hannes Schuh. Ugotovili so namreč, da je finančno ministrstvo Beinschabovi naročilo izvedbo študije za skoraj 35.000 evrov, na koncu pa so ji iz nepojasnjenih razlogov plačali skoraj 156.000 evrov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nepravilnosti so v okviru notranje revizije na finančnem ministrstvu ugotovili tudi pri naročanju oglasov v časniku Österreich.

Nekdanjega kanclerja Kurza in njegove zaupnike v Avstriji preiskujejo, ker naj bi z davkoplačevalskim denarjem plačevali prirejene javnomnenjske raziskave, da bi predhodnika Kurza na čelu Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Reinholda Mitterlehnerja predstavili v slabi luči in tako Kurzu tlakovali pot na čelo stranke in kasneje tudi avstrijske vlade. To naj bi počeli prek finančnega ministrstva.

Kurz je oktobra po izbruhu afere najprej odstopil s kanclerskega položaja, v začetku decembra pa se je povsem umaknil iz politike. S položaja je odstopil tudi finančni minister Gernot Blümel. Nobeden od njiju se na današnje razkritje še ni odzval. Sta pa pred tem večkrat zanikala vse očitke.

V ÖVP so medtem poudarili, da je notranja revizija ugotovila, da Kurz ni bil vpleten v nepravilnosti.

V opozicijskih socialdemokratih (SPÖ), svobodnjakih (FPÖ) in Neosu pa so izpostavili, da so ugotovitve močno obremenilne tako za Kurza kot tudi Blümla.