Interpeliranje: Bodo poslanci NSi dosledni ali lojalni?

Interpelacija proti okoljskemu ministru Andreju Vizjaku je še do nedavna dvigovala napetost v koaliciji med SDS in NSi, toda izjave Janeza Janše so krščanske demokrate hitro umirile. Matej Tonin je sicer večkrat namignil, da bi lahko Vizjak koalicijo razbremenil z odstopom, a je SDS sporočila, da se to ne bo zgodilo.