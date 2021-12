Javnost je z zanimanjem pričakovala prvi politični korak nekdanjega direktorja uprave Gen-I Roberta Goloba, ki je prejšnji teden napovedal prihod v politiko, se zelo hitro znašel med imeni za bodočega mandatarja, v okviru novega gibanja Bodi sprememba (stranke zaenkrat ni na vidiku) pa je danes v Kinu Šiška pripravil javno tribuno z naslovom V kakšni državi želimo živeti?. »Na Primorskem, od koder prihajam, nas izkušnje učijo, da to ni desničarska politika, ampak fašizem,« je že v uvodu pogovora Golob pomeril v politiko vlade Janeza Janše. »Mislim, da je čas, da rečemo, da je dovolj in jih naženemo stran od naših organov upravljanja,« je dodal in izpostavil, da je trenutno družbeno vzdušje prežeto s strahom in da je potrebno ljudem vrniti upanje v prihodnost.

Poleg Goloba so se tribune udeležili še predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel, nekdanja vodja službe za kardiologijo na Pediatrični kliniki Mirta Koželj, Barbara Čenčur Curk z Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani, Dragan Petrovec z Inštituta za kriminologijo in žvižgač Ivan Gale. Gostje signala za vstop v politiko danes niso dali, na račun niso prišli niti tisti, ki so si od dogodka morda obetali, da bodo izvedeli, kdo vse je še v ekipi gibanja Bodi sprememba. Golob tako zaenkrat javno ne razkriva svojih političnih sopotnikov, za katere je pred tem za Dnevnik dejal, da niso člani političnih strank. Na dogodku so bili številni obrazi iz družbe Gen-I, tudi predsednik društva Luka Jazbec.

Razpravo je povezoval novinar Primož Cirman, beseda pa je tekla o položaju Slovenije, ki jo pretresajo epidemija, podnebne spremembe in aktualna oblast, ki ogroža njene demokratične temelje. Golob je med drugim spregovoril tudi o podražitvah energentov. »Najprej te naredijo socialnega ogroženega, potem pa ti dajo miloščino, da boš še malo bolj tiho, da boš zahteval še manj. Tu gre za načrtno politiko vlade.« Prav tako je zavrnil idejo čakanja na odrešenika, saj da je pot v kolektivni akciji. »Pred 30 leti smo imeli malo, ampak smo bili pripravljeni jesti tudi travo, ker smo verjeli v prihodnost. Danes gledamo obraten fenomen: kopičimo prihranke, a si zaradi strahu pred prihodnostjo denarja ne upamo zapraviti. Ta spirala strahu se zajeda v vse pore življenja, zato moramo to odrezati pri korenini,« je bil neposreden. S sogovorniki se je strinjal, da so za normalizacijo države ključne aprilske volitve.