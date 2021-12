Kljub težavam z zdravjem (med drugim je lani komaj preživel okužbo s covidom-19), kljub spolnim, korupcijskim in drugim škandalom, kljub obsodbi zaradi utaje davkov ter navsezadnje kljub 85 letom milijarder in medijski mogotec Silvio Berlusconi, ki je kot desnosredinski premier vodil Italijo v letih 1994–1995, 2001–2006 in 2008–2011, zdaj želi postati predsednik Italije. O tem bo januarja odločalo malo več kot 1000 elektorjev, to so člani obeh domov italijanskega parlamenta in predstavniki regij.

Sredinskemu Sergiu Mattarelli, ki ne namerava ponovno kandidirati, se sedemletni mandat izteče 3. februarja. Ker je lahko izvoljen vsak državljan ne glede na to, ali kandidira ali ne, ker je glasovanje tajno in ker je v prvih treh glasovanjih za zmago potrebna dvotretjinska večina, zadeva spominja na volitve papeža. Tako se pogosto zgodi, da je odločitev elektorjev o novem predsedniku države po celi vrsti ponovljenih glasovanj na koncu zelo presenetljiva.

Predvsem simbolna, a ne nepomembna funkcija Za Berlusconija lahko rečemo, da kandidira. Zato so novembra poslanci in senatorji v poštne nabiralnike dobili knjižico njegovih izbranih govorov. Predsednikova naloga je v veliki meri ta, da ima govore, saj je funkcija predvsem simbolna. Vendarle ima nekaj dejanske moči, saj lahko razpusti parlament in imenuje novega mandatarja. Skrajni desničar Matteo Salvini, denimo, je avgusta 2019 izstopil iz vlade, ker so ankete pokazale, da bi se na predčasnih volitvah njegova Liga zelo okrepila, a potem je Mattarella omogočil nastanek nove vlade brez Lige. Podobno Mattarella letos februarja ob novi vladni krizi ni razpisal predčasnih volitev, ampak je 74-letnemu Mariu Draghiju podelil mandat za vlado narodne enotnosti, v kateri pa je tudi Salvinijeva Liga. Prav Draghi pa je tisti, ki bi se lahko povzpel na Kvirinal, kot se imenuje eden od sedmih rimskih gričev in kjer stoji predsedniška palača. Znano je, da si to želi, a bi pomenilo, da ne bi več vodil vlade. Številni Italijani pa si želijo, da bi ostal premier in nadaljeval svoj uspešen boj proti pandemiji in za okrevanje gospodarstva. Med velikimi dosežki njegove vlade omenimo poenostavitev številnih birokratskih postopkov. Tudi v EU si želijo, da ostane premier, saj je to najboljše zagotovilo za to, da bo naša soseda pametno uporabila 200 milijard evrov, kolikor ji pripada iz evropskega sklada za okrevanje, in za to, da imajo upniki močno zadolžene Italije zaupanje v njeno vlado, kar pomeni nizke obresti. Poglabljanje njene gospodarske krize zaradi pandemije bi namreč potegnilo v velike težave celotno evrsko območje. Tako so v EU ustanovili sklad za okrevanje v veliki meri zaradi Italije, ki bo iz njega tudi dobila daleč največ.