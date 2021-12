Štirinajst zmag po rednem delu tekme in ena po podaljšku ter sedem porazov po 60 minutah igre in še trije po podaljšku je iztržek hokejistov SŽ Olimpije na polovici rednega dela lige ICEHL, kar jim trenutno prinaša drugo mesto. Vendar so to za trenerja ljubljanskih hokejistov Mitjo Šivica in njegove varovance le trenutni statistični podatki. Ljubljančani so bili namreč na vrhu lige ICEHL dolgih 56 dni, po zadnjih dveh porazih, z Innsbruckom doma in Fehervarjem v gosteh, jih je prehitel Salzburg, ki ima boljši koeficient med številom zmag in številom odigranih tekem. Vendar zadnja zaporedna poraza nista pokvarila vzdušja v ljubljanski garderobi, prav tako ne vtisa, ki so ga ljubljanski hokejisti pustili do zdaj.

»Že pred začetkom sezone sem dejal, da si želimo potrpežljivosti medijev in navijačev, da pa bo še najmanj potrpežljivosti pri meni in verjetno pri fantih. To pa zato, ker sem jim in jim še vedno zaupam, da se lahko razvijejo v zelo dobre hokejiste. Za to pa je potreben čas, v katerem bodo vzponi in padci. Res je, da smo neobremenjeno vstopili v ligo, zagotovo pa ne bi bili sami s sabo zadovoljni, če bi izgubljali. Kateri športnik pa je? Še naprej je naš cilj, da se iz dneva v dan učimo in skušamo izboljšati svojo igro, da bi bili uspešni še naprej,« poudarja Mitja Šivic, trener ljubljanskih hokejistov, ki kot igralec sam nikoli ni igral v takratni ligi EBEL, saj je prej odšel v Francijo. »Težko primerjam kakovost takratne lige EBEL in zdajšnje ICEHL, dejstvo pa je, da je od takrat hokej blazno napredoval. Nedavno sem si ogledal celotno polfinalno tekmo končnice Olimpije in Linza. V primerjavi z današnjimi tekmami je bil to peš hokej. Dejstvo pa je, da se takšno vprašanje velikokrat poraja, sploh v slovenski javnosti, ko se številni sprašujejo, kako je možno, da je SŽ Olimpija, ki je v to tekmovanje praktično prišla iz druge lige, v samem vrhu. Ampak to je tudi zato, ker so mlajši igralci, ki takrat niso dobili svoje priložnosti, s pridom izkoristili igranje v alpski ligi, ki je za razvoj slovenskih mladih igralcev odlična. Zdaj pa samo dokazujejo, da morda niso nič slabši kot njihovi predhodniki in da so na dobri poti, da jih celo presežejo.«

Do konca leta čaka Ljubljančane še pet tekem, od tega štiri v gosteh. Prvo bodo igrali nocoj ob 19.15 v Celovcu, zadnjo pa 30. decembra, ko se bodo spet pomerili s KAC. »V Celovcu bodo tokrat lahko tudi gledalci, nekoliko neugodno pa je, da so gostitelji v nedeljo izgubili s Pustertalom. Pričakujem njihov nalet, zato bo zelo pomembno, da zdržimo prvih pet minut uvodne tretjine, paziti bomo morali, da ne bomo imeli veliko izključitev, drugače pa z njimi lahko igramo. Sicer pa je zame najpomembnejše, da tudi v drugi polovici rednega dela sezone ostanemo takšni, kot smo. Absolutno si želimo iti v končnico, ko si enkrat v njej, želiš skozi prvi krog in tako naprej. Vseeno je moj osebni fokus samo današnja tekma, potem pa bomo videli, kaj nam bo ta tekma dala in kaj vzela – na ta način moramo nadgrajevati svojo igro, na koncu pa bomo videli, kaj nam bo sezona dala,« v svojih napovedih ne želi ničesar prehitevati Šivic, ki ga veseli, da je na tivolskih tekmah čedalje več gledalcev. Seveda bi bil vesel še kakšnega več.

Na žalost pa v tako napornem ritmu tekem brez poškodb ne gre. Na novo se je težje poškodoval Luka Kalan, ki je že prestal operacijo kolena in je izgubljen za to sezono, zato pa se bodo počasi vrnili drugi poškodovani igralci. Vratar Paavo Hölsa že danes, Joona Erving bo nared po božičnih praznikih, Miha Logar okrog novega leta, Aleš Mušič pa sredi januarja. Čeprav so šele sredi sezone, v klubu že razmišljajo tudi o novi. Na novinarski konferenci je predsednik kluba Miha Butara povedal, da je trenutno glavna naloga vodstva finančno pokriti letošnjo sezono in pridobiti nove pokrovitelje, dodatna sredstva pa si nadejajo tudi s svojo novo uradno trgovino. Že zdaj pa morajo razmišljati o igralskem kadru v novi sezoni, kajti njihov najboljši strelec Guillaume Leclerc je že zdaj na udaru drugih klubov.