Fed nekoliko umiril inflacijska pričakovanja

Ameriška centralna banka (Fed) bo z januarjem zmanjšala svoje mesečne nakupe sredstev za 30 milijard dolarjev, in sicer na 60 milijard dolarjev na mesec. Fed je v sredo tudi sporočil, da za prihodnje leto pričakuje tri postopna zvišanja obrestnih mer, po katerih bosta po sedanjih pričakovanjih sledili dve zvišanji leta 2023 in dve leta 2024. S tem je Fed vsaj delno umiril inflacijska pričakovanja. Delniški trgi so potezo pozdravili z rastjo delniških tečajev. Zato je v ZDA največ zrasel tehnološki, v Evropi pa bančni sektor. Ameriški indeks večinoma tehnoloških podjetij Nasdaq je tako pridobil dobra dva odstotka, približno toliko je dan pozneje v Evropi pridobil bančni sektor. Tudi iz Evropske centralne banke (ECB) so včeraj sporočili, da lahko postopoma začnejo opuščati začasni protipandemični program PEPP. Skratka, ECB bo do konca marca končala 1850 milijard evrov vreden program PEPP. ECB bo sicer še nekaj časa odkupovala obveznice prek zdaj že »klasičnega« APP-programa.