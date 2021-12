Draga elektrika, višje kazni

Odkar gredo cene energentov v višave, se draži vse od bencina, opek do govejega mesa. V skladu s trendom rasti cen policijo pozivamo, da je skrajni čas, da se zvišajo tudi stroški policijskih intervencij na protestih. Navsezadnje za električne paralizatorje potrebujejo električno energijo, ki je zaradi mešetarjenja vse dražja, vodni top potrebuje gorivo, ki je najdražje v zadnjih letih, in tudi konjska krma ni več poceni. Skrajni čas je, da se vodilni slovenski policaji zavedo, da vendar vodijo dobro organizirane in vrhunsko izurjene enote, ki si zaslužijo, da jih tolpa protestnikov poplača do zadnjega centa. Zato vrhunske voditelje pozivamo, da še enkrat preračunajo, ali je ocena o 972.166 evrih stroškov intervencij elitnih enot proti drhali pravilen, kajti vse se draži, vse, tudi policijske intervencije.