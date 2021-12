V skupini B1 so Ukrajina, Škotska, Irska in Armenija, v skupini B2 Islandija, Rusija, Izrael in Albanija, v skupini B3 pa Bosna in Hercegovina, Finska, Romunija ter Črna gora.

Slovenija je v drugi izdaji tega tekmovanja leta 2020 iz lige C napredovala ligo višje, potem ko je bila najboljša v skupini z reprezentancami Grčije, Kosova in Moldavije.

V Nyonu so izžrebali tudi skupine v preostalih treh ligah. Med elitno šestnajsterico ekip v ligi A je žreb - kroglice sta iz bobnov jemala nekdanja zvezdnika, Španec Gaizka Mendieta in Francoz Robert Pires,- določil, da se bodo v skupini A1 pomerile branilka naslova v ligi narodov ter svetovna prvakinja Francija, ob njej pa še Danska, Hrvaška in Avstrija.

V skupini A2 so Španija, Portugalska, Švica in Češka, v A3 zadnja evropska prvakinja Italija, Nemčija, Anglija ter Madžarska, v skupini A4 pa bodo igrale Belgija, Nizozemska, Poljska in Wales.

V ligi C so prav tako štiri skupine. V skupini C1 so Turčija, Luksemburg, Litva in Ferski otoki, v C2 Severna Irska, Grčija, Kosovo in zmagovalec obračuna Ciper - Estonija. V C3 so Slovaška, Belorusija, Azerbajdžan ter zmagovalec obračuna Kazahstan - Moldavija, v C4 pa Bolgarija, Severna Makedonija, Gruzija in Gibraltar.

V najnižji, ligi D sta zgolj dve skupini. V prvi bodo Lihtenštajn, Andora, Latvija ter poraženec obračuna Kazahstan - Moldavija. V skupini D2 pa so Malta, San Marino ter poraženec obračuna Ciper - Estonija.

Skupinski del tekmovanja bo na sporedu junija (4 krogi) in septembra (2 kroga) prihodnje leto. Zaključni del tekmovanja v elitni ligi pa bo junija 2023.

Prvo izdajo lige narodov je dobila Portugalska po zmagi nad Nizozemsko z 1:0, zadnjo pa Francija, ki je v finalu 10. oktobra letos premagala Španijo z 2:1.