Skrivnostni praizvor ljudske glasbe

Septembra, ko se začne spravilo letine, je novi trio Kačis, ki ga tvorijo znana imena domače ljudske in improvizirane glasbe, izdal svoj prvi album Nedognano. Vokalistki in violinistki Ani Kravanja in mojstru najrazličnejših glasbil Samu Kutinu, ki sta znana tudi iz odmevnega projekta nove ljudske glasbe Širom, se je pridružila vokalistka Tea Vidmar, ki ima zaledje v performativnih umetnostih, predvsem v uličnem gledališču.