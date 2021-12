Po svetu je ogromno športnih objektov, stadionov, dvoran, ki so si zaradi svoje zgodovine, dogodkov, ki so jih gostili, prislužili naziv kultni. Ker do nekaterih odgovorni niso imeli pravega odnosa ali jih je zob časa tako načel, da se jih ni dalo več rešiti, so marsikaterega tudi že zrušili. A če se osredotočimo zgolj na dvorane, je med vsemi legendarnimi, med vsemi kultnimi ena še posebej izstopajoča. Ena, ki ji ne pravijo zaman »The World's Most Famous Arena«, torej najslavnejša dvorana na svetu. To je Madison Square Garden v New Yorku v ZDA.

Prav Madsion Square Garden je bil ta teden, kako prikladno, prizorišče dogodka, o katerem že nekaj dni razpreda ves košarkarski svet. Pa čeprav se je napovedoval že nekaj časa in je bil tako rekoč neizogiben. V omenjeni dvorani je namreč na tekmi lige NBA med domačim New Yorkom in Golden Statom košarkar gostov Stephen Curry s prvim uspešnim metom za tri točke najprej izenačil rekord po številu zadetih trojk v ligi NBA, z drugim pa postavil novega. Bilo je v šesti minuti tekme, ki se je nato za nekaj trenutkov ustavila, novemu kralju trojk pa je v živo zaploskal in čestital tudi stari Ray Allen. Curry je nato do konca zadel še tri trojke in je zdaj skupno pri 2977 zadetih v karieri v ligi NBA, kar pomeni, da bo v kratkem dosegel nov mejnik – 3000 zadetih trojk.

Ni je želel izsiliti Pri vsem skupaj je še posebej fascinantno, da je Curry za omenjeno število zadetih trojk potreboval vsega 789 tekem (vse je odigral kot član Golden Stata), kar je kar 511 tekem manj od Allena, ki je do svojega izkupička prišel na 1300 tekmah v dresih Milwaukeeja, Seattla, Bostona in Miamija. »Vselej ko sem po prvi zadeti trojki dobil žogo, sem videl gledalce, kako počasi vstajajo in pričakujejo, da bom zadel rekordno trojko. A je nisem želel izsiliti. Trenutek je bil pravi ravno takrat, ko sem jo zadel. Dobil sem lepo podajo in ker sem bil sam, nisem preveč razmišljal. Vrgel sem. Se malce umaknil nazaj. Nato pa zagledal očeta ob igrišču in svoje soigralce, kako norijo od veselja, slišal rjovenje gledalcev… Jasno, nemudoma so me preplavila čustva, trenutek je bil zares poseben,« je rekordno trojko opisal Stephen Curry. Zgodovinski trenutek so prepoznali tudi sodniki, ki so dopustili, da se je Curry objel z Allenom (tretjeuvrščeni na večni lestvici in Curryjev idol iz otroštva Reggie Miller je medtem stal nekaj metrov stran ter vse skupaj ovekovečil s telefonom) ter da so se gledalci v legendarni dvorani primerno priklonili legendarnemu košarkarju.