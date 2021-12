Podjetje Ineor želi s hekatonom združiti moči (bodočih) programerjev, psihologov in kadrovskih strokovnjakov, ki bi razvili revolucionarno rešitev za karierni razvoj posameznikov. Nagradni sklad znaša več kot 15.000 evrov, rok za prijave pa je 31. december 2021.

Podjetje Ineor je eno vodilnih na področju uporabnih rešitev umetne inteligence in digitalne transformacije podjetij v svetovnem merilu. Uspešna izbira zaposlenih in njihov karierni razvoj se bosta morala, kot vsa preostala družba, hitro in uspešno digitalizirati, pojasnjujejo, a to ne pomeni le digitalnega denja evidenc in obdelave podatkov, temveč predvsem rešitve, ki bodo omogočile samodejno, z umetno inteligenco podprto analizo podatkov o zaposlenih in bodo ponujale podporo pri kariernem razvoju tako zaposlenemu kot tudi delodajalcu ali potencialnemu zaposlovalcu.

Namen izziva je, da študentske ekipe, sestavljene iz najmanj dveh članov, predlagajo in nato razvijejo ter z uporabo umetne inteligence implementirajo rešitve v podporo kariernemu razvoju posameznika in upravljanju kadrov. Cilj izziva je vključiti metode umetne inteligence v sistem dela s kadri ter del procesa avtomatizirati, bodisi proces iskanja kadrov ali pozneje karierno napredovanje, izobraževanje in posameznikov osebni razvoj. Od ekip se pričakuje, da bodo v svojih predlogih in izdelkih uporabile rešitve umetne inteligence in storitve Microsoft Azure.

V podjetju pričakujejo, da bodo prijavljene ekipe v prvem krogu predstavile zasnovo svoje rešitve, tako proces implementacije (pridobivanje podatkov, algoritem za ekstrakcijo vsebin oziroma združevanje, čiščenje podatkov, vizualizacije…) kot tudi utemeljitev izvedljivosti ideje v praksi (časovni, stroškovni in etični oziroma pravni vidik). Izbrane ekipe bodo v nadaljevanju ob pomoči mentorjev lahko razvile prototip, ki ga bodo predstavili na zaključnem dogodku konec marca prihodnje leto, na katerem bodo tudi razglasili zmagovalca izziva. Ta bo za svoje delo prejel 9000 evrov nagrade. Prijave so odprte na https://aihackathon.ineor.si.