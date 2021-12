Potniški center postaja vse manjši

V podjetju Mendota, projektni družbi madžarske banke OTP, so opustili načrte za gradnjo ogromnega nakupovalno-zabaviščnega kompleksa nad železniškimi tiri. Tako v projektu ostajata zgolj poslovna stolpnica na vogalu Dunajske ceste in Trga OF z objektom vzdolž Masarykove ceste ter del kompleksa na vogalu Dunajske in Vilharjeve, kjer naj bi gradili stanovanja.