Prvi najemniki so se že razveselili ključev novih stanovanj

V Dečkovem naselju sta celjska občina in družba Nepremičnine namenu predali prva dva od šestih stanovanjskih objektov, v katerih je že zgrajenih 50 stanovanj in garažna hiša. Do konca prihodnjega leta jih bodo namenu predali še 92, s čimer bodo končali eno največjih investicij v zadnjih dvajsetih letih.