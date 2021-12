V svetovnem pokalu v alpskem smučanju bodo v prihodnjih dneh v ospredju znova smukači. Moški se bodo prvič v sezoni pomerili v Evropi, in sicer na klasikah v Val Gardeni. Ženske so se iz Švicarskih Alp preselile v Francoske Alpe, kjer jih v Val d'Iseru čakata preizkušnji v superveleslalomu in smuku. Rezultati s treningov so spodbudni, saj je bila Ilka Štuhec včeraj peta, Boštjan Kline pa na prvem treningu v italijanskih Dolomitih četrti, včeraj pa sedmi. Z dvanajstim mestom se je včeraj izkazal tudi Miha Hrobat. Danes se začenja pester predbožični spored, saj si bodo tekme ena za drugo sledile do srede, 22. decembra, ko se bodo ženske merile na veleslalomu v Courchevelu, moški pa na slalomu v Madoni di Campiglio.

Na treningih sta najboljšo pripravljenost pokazala Norvežan Aleksander Aamodt Kilde in Američan Ryan Cochran - Siegle, ki sta bila najhitrejša na obeh treningih. Pred sobotnim smukom se bodo v Val Gardeni danes najprej merili v superveleslalomu, kjer je bil v tej sezoni najbolj prepričljiv Marco Odermatt, ki je zbral 180 točk. Švicar tudi prepričljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, ker ima 136 točk prednost pred Avstrijcem Matthiasom Mayerjem, vodilnim v smukaškem seštevku.

Val d'Isere eno najljubših prizorišč Ilke Štuhec Včeraj je minilo dvanajst let, odkar je Ilka Štuhec prvič nastopila na treningu smuka v Val d'Iseru, ki je eno njenih najljubših prizorišč svetovnega pokala. Danes pa mineva pet let, odkar je Mariborčanka na smuku v Val d'Iseru premagala vso konkurenco, potem ko je bila dan prej najboljša tudi v alpski kombinaciji. Da Štajerki teren v Savojskih Alpah zelo ustreza, je dokazala tudi v lanski sezoni, ko je bila na dveh smukih s četrtim in sedmim mestom najboljša v sezoni. Pri ženskah bo prva favoritinja Sofia Goggia. Italijanka je v olimpijski sezoni izjemna in predvsem na smukih premaguje tekmice z ogromno razliko. Prepričljivo je bila najhitrejša tudi na včerajšnjem treningu, ko sta se ji na manj kot sekundo zaostanka približali le Norvežanka Ragnhild Mowinckel in Avstrijka Mirjam Puchner.

Dva moška veleslaloma Po rezultatih v tej sezoni sodeč, naj bi bil rezultatski vrhunec konca tedna v nedeljo, ko bo v Alti Badii prvi od dveh moških veleslalomov. Tradicionalno prizorišče v italijanskih Dolomitih je eno najljubših najboljšega slovenskega smučarja Žana Kranjca. Vodičan se je na veleslalomih doslej osemkrat uvrstil na zmagovalni oder, v Söldnu in Alti Badii po dvakrat. Pred petimi leti je navdušil s četrtim mestom, bil leto kasneje tretji, sledili pa so deveto, tretje in deveto mesto. Letos bo imel najboljši slovenski veleslalomist v Alti Badii posebno priložnost, saj bosta v nedeljo in ponedeljek dva klasični preizkušnji v njegovi paradni disciplini. Alta Badia bo dala tudi odgovor, ali Žan Kranjec v tej sezoni dejansko sodi v sam veleslalomski vrh. Potem ko je po lanski turbulentni sezoni oktobra navdušil s tretjim mestom v Söldnu, je Kranjec v Val d'Iseru pokazal drugačen obraz in bil deseti. Pred vrhuncem sezone, olimpijskimi igrami v Pekingu, bo namreč po Alti Badii le še en veleslalom, in sicer 9. januarja v Adelbodnu. Smučarji, ki bodo najhitrejši na zadnjih treh preizkušnjah, bodo na Kitajsko pripotovali z največ samozavesti, ki je osnova za osvajanje odličij na največjem tekmovanju. Prav vse alpske smučarje bo v Alti Badii čakala težka naloga. Za zmago bodo morali premagati izjemnega Marca Odermatta, zmagovalca prvih dveh veleslalomov sezone. Švicar je bil ta teden nagrajen tudi z nazivom najboljšega športnika v svoji domovini. Navdušujoča je bila predvsem Odermattova zmaga minuli konec tedna v Val d'Iseru, kjer je bil na najstrmejšem terenu na svetu korak pred najbližjim zasledovalcem Alexisom Pinturaultom, ta pa še korak pred vsemi drugimi tekmeci z izjemo sijajnega Hrvata Filipa Zubčića.

Alpski smučarski spored konca tedna Moški (Val Gardena in Alta Badia) Sreda: 1. trening smuka: 1. Cochran-Siegle (ZDA) 2:03,67, 2. Monsen (Šve) +0,90, 3. Clarey (Fra) +0,91, 4. Kline +1,03, 26. Čater +2,67, 37. Hrobat +3,36, 56. Naraločnik (vsi Slo) +4,07. Četrtek: 2. trening smuka: 1. Kilde (Nor) 2:03,42, 2. Striedinger (Avs) +0,29, 3. Cochran - Siegle +0,38, 4. Hintermann (Švi) +0,41, 5. Clarey +1,08, 7. Kline +1,32, 12. Hrobat +1,70, 31. Čater +2,81, 46. Naraločnik +3,64. Petek: superveleslalom (ob 11.45). Od Slovencev bodo na startu Boštjan Kline, Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Sobota: smuk (ob 11.45). Od Slovencev bodo na startu Boštjan Kline, Martin Čater in Miha Hrobat. Nedelja: veleslalom (prva proga ob 10. uri, druga ob 13.30). Od Slovencev bo na startu Žan Kranjec. Ženske (Val d'Isere) Četrtek: 1. trening smuka: 1. Goggia (Ita) 1:42,89, 2. Mowinckel (Nor) +0,85, 3. Puchner +0,86, 4. Siebenhofer (obe Avs) +1,00, 5. Štuhec +1,06, 29. Ferk (obe Slo) +2,85. Sobota: smuk (ob 10.30). Od Slovenk bosta na startu Ilka Štuhec in Maruša Ferk. Nedelja: superveleslalom (ob 11. uri).