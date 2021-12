Evropski parlament je danes potrdil resolucijo o temeljnih pravicah in vladavini prava v Sloveniji, ki so jo v proceduro vložili v poslanskih skupinah socialdemokratov (S&D), liberalcev (Prenovimo Evropo), Evropskih zelenih in Levice v evropskem parlamentu. V njej se po obisku skupine evropskega parlamenta, ki je v Sloveniji preverjala stanje vladavine prava, izraža globoka zaskrbljenost zaradi tukajšnje ravni javne razprave, ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije, ki spodkopava zaupanje v javne organe in med njimi.

Od 356 poslancev, ki so jo podprli, so zanjo glasovali v poslanskih skupinah S&D, Prenovimo Evropo, Evropskih zelenih in Levice. Od slovenskih evroposlancev so jo podprli Tanja Fajon, Irena Joveva in Klemen Grošelj. Resoluciji je nasprotovalo 284 poslancev – predvsem iz poslanskih skupin Evropske ljudske stranke (EPP), Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter skupine Identiteta in demokracija (ID). Od slovenskih evroposlancev so ji nasprotovali Romana Tomc, Milan Zver in Franc Bogovič.

Številni pozivi in izrazi zaskrbljenosti V resoluciji se slovensko vlado poziva k ukrepanju na več področjih. Omogoči naj učinkovito strukturno delovanje Evropskega javnega tožilstva. Prav tako naj čim prej zaključi postopek imenovanja državnih tožilcev, ki čakajo na potrditev. Poziv iz resolucije je namenjen tudi vnovičnemu financiranju STA iz državnega proračuna, rednemu in doslednemu izplačevanju sredstev agenciji in zagotovitev njene uredniške neodvisnosti. Poziv za zagotovitev zadostnih virov financiranja je na vlado prav tako usmerjen glede RTV Slovenija, za katero so poslanci dodali še poziv, naj se vlada preneha politično vmešavati vanjo in izvajati pritisk na njeno uredniško politiko. V resoluciji je izražena zaskrbljenost zaradi vladanja z odloki, predlaganih sprememb zakona o državnem tožilstvu, s katerimi bi vlada lahko poskušala razrešiti delegirane državne tožilce. Izraze zaskrbljenosti pa je možno v resoluciji najti tudi zaradi napadov, kampanj blatenja, obrekovanja, kazenskih preiskav in strateških tožb za onemogočanje udeležbe javnosti, ki jih izvajajo prepoznavne javne osebnosti in politiki, tudi člani vlade. Te se v resoluciji poziva, naj državo vodijo z zgledom ter zagotovijo spoštljivo in civilizirano javno razpravo, brez ustrahovanja, napadov, žaljenja in nadlegovanja. Pred odločanjem o celotni resoluciji so poslanci Evropskega parlamenta večinsko zavrnili edino dopolnilo k predlagani resoluciji, ki jo je vložila belgijska poslanka Assita Kanko iz vrst ECR. V dopolnilu so predlagali, da se v resolucijo vnese besedilo, da v Sloveniji institucije kljub politični polarizaciji in ostrih tonov v javni razpravi načeloma dobro delujejo, prav tako pa so se hoteli zahvaliti slovenskemu predsedstvu za uspešno predsedovanje EU. Predlog dopolnila so ob nekaterih redkih poslancih iz drugih poslanskih skupin zavrnili predvsem v poslanskih skupinah S&D, Zelenih, Levice in Prenovimo Evropo, podprli pa so ga v EPP, ID in ECR.